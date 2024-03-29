الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ينسف منازل سكنية بمحيط مستشفى الشفاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرائد محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمل على نسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء الطبي، في مدينة غزة.وقال الرائد بصل، في تصريحات لقناة (الجزيرة): "تصلنا مناشدات كثيرة من مجمع الشفاء بسبب استمرار استهداف الاحتلال له"، مضيفاً: "أن مئات الشهداء في محيط مجمع الشفاء لم نتمكن من الوصول إليهم لانتشالهم".وأضاف: "الاحتلال يستهدف طواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية بالمستشفيات"، متابعاً: "إن الاحتلال استهدف معداتنا وعرباتنا ونفتقر للإمدادات ونعمل بالحد الأدنى".وأكد الرائد بصل، أن الدفاع المدني بغزة هو جهة مدنية، لكن قوات الاحتلال تصنفه كجهة "إرهابية" ويعمل على استهدافها.وحول المساعدات الإنسانية التي تصل القطاع، قال بصل: "ما يصل إلى القطاع من شاحنات مساعدات لا يرتقي للحاجة المطلوبة".وتابع: "الاحتلال يريد أن يبقي على حالة الفوضى التي تصاحب إسقاط المساعدات جوا".وشدد الرائد بصل، على أن جهاز الدفاع المدني بغزة، يفقتر للمعدات والحفارات للتمكن طواقمه من انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض.وأوضح: "الاحتلال يمنع منذ سنوات إدخال معدات تخصصية نحتاجها لممارسة نشاطنا".