38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسوريا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز) نقلاً عن مصدران أمنيان سوريان، الجمعة، أن ضربات إسرائيلية على مدينة حلب بشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الجمعة أدت إلى استشهاد نحو 38 شخصا، بينهم خمسة أعضاء في حزب الله اللبناني.من جانبها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري إن عددا من المدنيين والعسكريين استشهدوا بعدما "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفا عددا من النقاط في ريف حلب".وأضاف المصدر ذاته أن ذلك حدث بالتزامن مع "اعتداء بالطيران المسير نفذته التنظيمات الإرهابية من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها".ولم تذكر الوكالة عددا محددا للقتلى، كما لم توضح ما إذا كانت الخسائر ناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية أو هجمات الجماعات المسلحة.وأردفت قائلة -نقلا عن المصدر العسكري- "أسفر العدوان عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين ووقوع خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة".كما ذكّرت الوكالة بمقتل مدنيين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف أمس مبنى سكنيا بريف دمشق.