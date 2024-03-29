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الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله

الاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله اللبناني، علي نعيم، بضربة نفذتها طائرة مسيرة، قرب مدينة صور، جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "إن طائرة تابعة لجيش الدفاع قامت في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية في لبنان باستهداف وتصفية علي عبد الحسن نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله".

وأضاف: أن نعيم "خبيرا كبيرا في التنظيم وخاصة في مجال القذائف الصاروخية وكان يقود عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن وكان يعمل لتخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، الجمعة، نعى حزب الله، نعيم، وقال في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي عبد الحسن نعيم "أبو مهدي" مواليد عام 1974 من بلدة سلعا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

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