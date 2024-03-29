17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت مجزرة بقصف قوة شرطية، واغتيال أحد ضباطها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأضاف المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، إن المجزرة الإسرائيلية، التي نفذتها قوات الاحتلال في جريمتين منفصلتين، أدت إلى استشهاد 17 مواطناً.وفي التفاصيل، أوضح أن جيش الاحتلال قصف قوة شرطية، مسؤولة عن تأمين المساعدات، كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي، ما أدى إلى استشهاد 10 أفراد من الشرطة ومواطنين بينهم سيدة فلسطينية.وتابع: "وفي جريمة أخرى، اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور بحي الشجاعية مع أفراد من عائلته، مما أدى إلى استشهادهم واستشهاد عدد من المارة بواقع سبعة شهداء".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، الجرائم "التي يرتكبها جيش الاحتلال واستهدافاته المتواصلة بحق القوى الشرطية المدنية التي تقدم خدمات إنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني".وحمل "الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق القوى الشرطية ومقدمي المساعدات للمدنيين وللأطفال وللنساء".وطالب "المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي والتي يرتكبها في قطاع غزة، كما ونطالبهم بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة ضد المدنيين والأطفال والنساء".