مدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة

رام الله - دنيا الوطنقال، أحمد الكحلوت، مدير مستشفى كمان عدوان، في شمال قطاع غزة، الجمعة، إن "هناك حالة جوع واسعة في مناطق شمالي غزة، بما في ذلك المستشفيات".وحذر الكحلوت، في تصريحات صحفية، من فقدان المزيد من الأرواح في شمال غزة، نتيجة الجوع، مضيفاً: أن الاحتلال يرتكب جرائم بحق المواطنين في شمال القطاع.وأضاف: "لا نستطيع توفير وجبات صحية للمرضى أو العاملين في الخدمات الطبية بالمستشفى".ويعاني شمالي القطاع، من الحصار والتجويع الممنهج من قبل قوات الاحتلال التي تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.واستهدفت قوات الاحتلال خلال الشهرين الماضيين، الآلاف من الفلسطينيين الذي ينتظرون شاحنات المساعدات، قرب دوار الكويت، في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد المئات.