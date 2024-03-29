شؤون فلسطينية

"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة التي تنشنها إسرائيل على قطاع غزة، في اليوم 175 للحرب.

وقال المكتب الإعلامي، إن جيش الاحتلال ارتكب 2,888 مجزرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مضيفاً أن عدد الشهداء بلغ 39,623 شهيداً ومفقوداً.

وأضاف: أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بلغ 32,623 شهيداً، مشيراً إلى أن عدد الأطفال الشهداء 14,350 شهيداً، من بينهم 28 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة.

وتابع: أن عدد الشهداء من النساء بلغ 9,460 شهيدة، و364 شهيداً من الطواقم الطبية، و48 شهيداً من الدفاع المدني، و136 شهيداً من الصحفيين.

وبلغ عدد المفقودين نحو 7,000 مفقود، و75,092 مصاباً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء والأطفال ما مجموعه 73% من مجمل الضحايا.

وأشار إلى أن 17,000 طفلاً يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما يحتاج نحو 11,000 جريحاً للسفر للعلاج لإنقاذ الحياة.

ولفت المكتب الإعلامي الحكومي، إلى أن عشرة آلاف مريض سرطان في قطاع غزة يحتاجون للعلاج، ويواجهون شبح الموت نتيجة الحصار.

وتابع: إن نحو 700 ألف مواطن أصيبوا بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، فيما بلغ عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي نحو 8,000 حالة، كما تحتاج 60,000 سيدة حامل للرعاية الصحية ما يعرض حياتهم للخطر، ونحو 350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

وأضاف: إن قوات الاحتلال دمرت 168 مقراً حكومياً، و100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و305 مدرسة وجامعة بشكل جزئي، و227 مسجداً دمر بشكل كلي، و294 مسجداً دمر بشكل جزئي، و3 كنائس استهدفتها قوات الاحتلال.

كما دمر الاحتلال 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، و200 موقع أثري دمرها الاحتلال وألقت قوات الاحتلال 70 ألف طن من المتفجرات.

وختم المكتب الإعلامي، بأن 32 مستشفى في قطاع غزة، أخرجها الاحتلال عن الخدمة، و53 مركزاً صحياً و159 مؤسسة صحية، و126 سيارة إسعاف استهدفها جيش الاحتلال.

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