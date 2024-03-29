غالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إن وزير الجيش الإسرائيلي، تلقى خلال اجتماعاته في واشنطن مع مسؤولين أمريكيين عبارات وصفتها بـ "القاسية" تجاه إسرائيل.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، نقلاً عن مسؤول أمريكي قوله: إن "دولة تفشل بإدخال 50 شاحنة غذاء لشمال غزة لن تستطيع إجلاء وإيواء نحو مليون شخص"، في إشارة للخطة الإسرائيلية للتعامل مع النازحين في مدينة رفح.وتابعت الصحيفة: إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلصت إلى أن نتنياهو، مكبل إداريا أو لا يريد القيام بما هو مطلوب.وأضافت: أن "واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو على قيادة عملية معقدة في رفح تبدأ بإجلاء مئات آلاف اللاجئين".وشهدت الأسابيع الماضية، خلافات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، حول طريقة التعامل مع مئات آلاف النازحين في مدينة رفح.ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، على تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين تطالبه الإدارة الأمريكية بتقديم خطة واضحة لإجلاء النازحين من المدينة.