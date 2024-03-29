إعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، الجمعة، أن خلافات حادة وقاسية بين رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، وممثل الجيش في المفاوضات، نيتسان ألون، على خلفية صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.وأضافت الصحيفة، أن ممثل الجيش في المفاوضات، يرى أن يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، معني بالتوصل إلى اتفاق، وهو عكس ما يراه رئيس الموساد الذي يعتقد أن السنوار غير معني بالصفقة.وتابعت الصحيفة، أن حركة حماس تصر على إلغاء كامل ﻷي تفتيش بين شمالي القطاع وجنوبه، كما تطالب بضمانات دولية لوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من القطاع.وفي ذات السياق، أشار الصحيفة، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض، حصل على صلاحيات تشمل أعداد الأسرى في صفقة التبادل، وعودة النازحين إلى الشمال، وإعادة انتشار الجيش.وأضافت: أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منع رئيس الموساد، من إبلاغ الوفد المفاوض بمدى الصلاحيات الممنوحة له.