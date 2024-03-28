طالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفى

رام الله - دنيا الوطن

صدر مرسوم رئاسي عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، اعتمد به تشكيل الحكومة التاسعة عشر برئاسة محمد مصطفى؛ وأُلغي كل ما يتعارض مع أحكام المرسوم.







ودعى، الجهات المختصة، لتنفيذ أحكام المرسوم الرئاسي، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.





وأقر المرسوم بقبول اعتماد التشكيل الوزاري المكون من ، محمد عبد الله محمد مصطفى رئيساً للوزراء، ووزيراً للخارجية والمغتربين.





وفيما يلي التشكيل الوزاري للحكومة التاسعة عشر:



13- عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.

2- شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم وزيراً للعدل.3- زياد محمود محمد هب الريح وزيراً للداخلية.4- عمر أكرم عمران البيطار وزيراً للمالية.5- وائل محمد محمود زقوت، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.6- سامي أحمد عارف حجاوي، وزيراً للحكم المحلي.7- ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيراً للصحة.8- أمجد سعد سليمان برهم، وزيراً للتربية والتعليم العالي.9- إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيراً للعمل.10- محمد مصطفى محمد نجم، وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.11- عرفات حسين سليمان عصفور، وزيراً للصناعة.12- محمد يوسف محمد العامور، وزيراً للاقتصاد الوطني.14- عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.15- سماح عبد الرحيم حسين حم، وزيراً للتنمية الاجتماعية.16- رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيراً للزراعة.17- هاني ناجي عطا الله عبد المسيح الحايك، وزيراً للسياحة والآثار18- أشرف حسن عباس الأعور، وزيراً لشؤون القدس.19- عماد الدين عبد الله سليم حمدان، وزيراً للثقافة20- طارق حسني سالم زعرب، وزيراً للنقل والمواصلات .21- منى محمد محمود الخليلي،وزيراً لشؤون المرأة.22- فارسين أوهانس فارتان أغابكيان، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.23- باسل عبد الرحمن حسن ناصر الكفارنة، وزير دولة لشؤون الإغاثة.