ماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟

قال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إن "النصر في غزة والنيل من القيادة العليا لحركة حماس في القطاع لا يفصلهما سوى "أسابيع قليلة".





وفي حديثه أمام مجموعة من تمثل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، الأربعاء، قال نتنياهو: "لقد قتلنا العديد من كبار القادة في حماس بما في ذلك الرجل الرابع في حماس، والرجل الثالث في حماس، وسنحصل على الرقم الثاني والرقم واحد وسيكون هذا في متناول اليد، ما يفصلنا هو بضعة أسابيع" وفق (CNN عربية).

رام الله - دنيا الوطنوقال نتنياهو، خلال اللقاء الذي قال مكتب رئيس الوزراء إنه تم تنظيمه من قبل مجموعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، في القدس، إن إسرائيل "ليس أمامها خيار سوى الانتقال إلى رفح لأن وجود إسرائيل ذاته على المحك".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، "تمتعت إسرائيل بـتقارب ملحوظ مع إدارة بايدن ولكن كانت لديها وجهات نظر مختلفة بشكل أساسي حول التحرك الإسرائيلي في رفح".وكان نتنياهو قد أخبر الوفد في وقت سابق أن "الفلسطينيين النازحين في غزة يمكنهم الخروج من رفح والانتقال بخيامهم، فهناك كل قطاع غزة شمال رفح، والناس يتحركون إلى الأسفل (جنوبا)، ويمكنهم الصعود (شمالا)".