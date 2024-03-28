"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزة

رام الله - دنيا الوطنقطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان، وأسرع طريقة لمنع هذه الإشكالية هي وقف مؤقت لإطلاق النار، هذا ما قالته مجلة (إيكونوميست).وذكرت المجلة البريطانية أن "أسباب المجاعة لا ترجع فقط إلى القيود، التي تفرضها إسرائيل على دخول الأغذية إلى غزة، بل أيضا إلى انقطاع توزيعها"، وفق (سكاي نيوز).ولفتت إلى "عدم وجود أرقام موثوقة حتى الآن للوفيات بسبب الجوع لكن البيانات التي جمعتها تشير إلى أنه في فبراير الماضي، كان 29% من الأطفال دون سن الثانية في شمال غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، وظلّ حوالي 66% من الأسر هناك دون أي طعام لمدة 24 ساعة مرات عدة".وأكد مسؤولون أمميون لـ(إيكونوميست) أن أسرع طريقة لمنع المجاعة في غزة هي وقف مؤقت لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر على رفض قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، كما رفضت حماس اقتراحا بهدنة لستة أسابيع.