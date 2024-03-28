أخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطيني

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه نفذ عمليات إعدام ميداني لـ200 فلسطيني خلال العملية العسكرية التي ينفذها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، فيما تستمر المقاومة الفلسطينية بالتصدي للهجوم الإسرائيلي من مناطق محيطة بمجمع الشفاء الطبي.

وأفاد جيش الاحتلال، بأن العملية الجارية في مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة منذ الأسبوع الماضي، مستمرة حتى القبض على "آخر مخرب" حسب ادعائه.





وتكابد مئات الأسر الفلسطينية المحاصرة في مجمع الشفاء الطبي، ظروف معيشية قاهرة، حيث لا يتوفر أي مقومات للعيش في المجمع الطبي بعد نفاذ كميات المياه والطعام داخل المستشفى، وبحسب شهود عيان من داخل المستشفى فقد اضطر الفلسطينيين لشرب المحاليل الطبية.



رام الله - دنيا الوطنوقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "جنوداً من اللواء 401 ولواء ناحال ووحدة البحرية 13 قتلوا مسلحي حماس، وأنه تم القضاء على نحو 200 شخص في منطقة المستشفى، كما تم اعتقال مئات آخرين، منذ بدء العمليات في مستشفى الشفاء".وووفق بيان لجيش الاحتلال، فقد ضربت قوات من لواء المغاوير بشكلٍ منفصل بنى تحتية لحركة حماس تحتوي على أسلحة في منطقتي الأمل والقرارة، كما عثرت القوات على عبوات ناسفة وقذائف هاون.