دولي

ما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟

ما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟
رام الله - دنيا الوطن
تستعد حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتنفيذ اجتياح بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ويعمل جيش الاحتلال على اتخاذ خطوات فعلية على الأرض، بالرغم من رفض واشنطن لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح.

وبحسب (القناة 12) العبرية فقد بدأ جيش الاحتلال بعزل المدينة تحسبا لانهيار المفاوضات الجارية بالدوحة للتوصل لصفقة تبادل أسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بوساطة قطر.

وذكرت الصحيفة أن  هذه الخطوة تأتي في الوقت نفسه الذي يقوم فيه وزير الدفاع يوآف غالانت بتنسيق العملية العسكرية مع نظرائه في واشنطن.

وتأتي استعدادات الجيش الإسرائيلي للعملية في رفح حسب (القناة12): فإن الخطوة الحالية هي (التعامل مع أنفاق حماس، واستهداف غرف العمليات، واستهداف مستودعات الأسلحة، وتصفية عناصر من حماس)؛ تمهيداً لإصدار الأمر بالعملية المستقبلية في رفح.

وبشأن التعامل مع النازحين في المدينة التي تضم أكبر عدد نازحين في القطاع، فقد أمر رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "بشراء 40 ألف خيمة من الصين إلى غزة"، سيتم نقلها فور وصولها إلى إسرائيل لقطاع غزة.

وبحسب (القناة 12)، سيتم تحديد أماكن واضحة في القطاع  حيث سيتم نصب الخيام وسيقيم فيها النازحين.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال أن "أي هجوم على مدينة رفح بجنوب غزة سيهدد بفرض عزلة أكبر على إسرائيل والإضرار بأمنها على المدى الطويل و أن إسرائيل تخاطر بقتل المزيد من المدنيين، كما تثير مخاطر من إحداث دمار أكبر للمساعدات الإنسانية"

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