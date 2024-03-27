الصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسي

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الفلسطينيين في محافظتي غزة والشمال، عدم التوجه لمنطقة دوار الكويت أو شارع الرشيد، وعدم التزاحم للحصول على المساعدات الإنسانية.





وقالت الوزارة في بيان مقتضب "لندع قوافل الإغاثة الإنسانية تمر بانسيابية وتوزع عبر اللجان الشعبية، وألا يُعرِّضوا أنفسهم وأبناءهم إلى خطر الإصابة أو الموت، فمنظومتنا الصحية في محافظتي غزة والشمال ما عادت تقوى على التعامل مع هذا الكم الكبير من الإصابات مما يُعرِّض حياة الجرحى للموت المحقق".





وناشدت الصحة، مؤسسات المجتمع المدني، والأعيان، والعائلات إلى التحلي بروح المسئولية وبذل كل مجهود ممكن للتجاوب مع هذا النداء الإنساني المهم.

رام الله - دنيا الوطن