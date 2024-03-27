تركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنقالت مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إنه لا يوجد لديها أي نشاط في إطار التعاون مع إسرائيل بمجال الصناعات الدفاعية.وذكرت المؤسسة في بيان نقلته (الأناضول)، أن أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في غزة واستهداف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والمخيمات والمدنيين لا تزال مستمرة.وأكدت أنه "لا يمكن للجمهورية التركية التي لطالما دعمت فلسطين أن تقوم أو تمارس أي نشاط من شأنه الإضرار بالفلسطينيين".وأضافت "ليس لمؤسسة الصناعات الدفاعية أي نشاط في نطاق التعاون مع إسرائيل في مجال الصناعات الدفاعية".