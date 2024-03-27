إسرائيل ترفض طلباً لتركيا وقطر لتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات بغزة

رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، طلباً من تركيا وقطر، لتنفيذ إنزالات جوية في سماء شمال قطاع غزة، لإيصال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين والذين يعيشون ظروف المجاعة، نتيجة منع الاحتلال لدخول المساعدات إلى هناك.



ويتضح وفقا للتقراير العبرية أن الأتراك والقطريين طلبوا الانضمام إلى عمليات الإنزال، لكن إسرائيل رفضت الطلب بناءً على قرار سياسي،ويرتبط بشكل أساسي بالعلاقات بين البلدين.





وبحسب (كان) فقد رفضت إسرائيل طلب قطر لعدم وجود علاقات ديبلوماسية معها، ومن ناحية أخرى فإن رفض الطلب التركي يأتي على خلفية الأزمة السياسية الحادة وتدهور العلاقات منذ بداية الحرب على غزة، حيث تعتبر إسرائيل تركيا حاليا جهة معادية.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن إسرائيل رفضت السماح لقطر وتركيا إنزال مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة؛ بنفس الوقت الذي يتم خلاله بذل جهود إنسانية دولية بموافقة إسرائيل، والتي تهدف إلى زيادة حجم المساعدات من الغذاء والمياه في شمال غزة.وبحسب ما ذكر موقع (i24)، فقد حصلت تسعة دول على الموافقة بإسقاط المساعدات في غزة وهي، الولايات المتحدة والأردن مصر ودولة الإمارات العربية، هولندا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا ومؤخراً أيضا سنغافورة.