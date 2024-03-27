شاهد: المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنتي (شتولا) و(كريات شمونة)

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، انتشاراً لعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مستوطنة (شتولا) على الحدود الشمالية مع لبنان.





وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 10:00، انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة شتولا بقذائف المدفعية".









وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت في ساعات الصباح اليوم الأربعاء، قد قصفت مستوطنة (كريات شمونة)، في ضربة موجهة لقيادة لواء (769) في المستوطنة، بعشرات القذائف الصاروخية، معتبرةً أن هذا الاستهداف يأتي رداً على القصف الإسرائيلي على بلدة الهبارية اللبنانية.











وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنه وصل ستة جرحى، لمستشفى زيف في صفد المحتلة، أصيبوا جراء الصواريخ التي سقطت عليهم من قبل المقاومة الإسلامية، بمستوطنة كريات شمونة، صباح الأربعاء.





















رام الله - دنيا الوطن