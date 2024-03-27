الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداً
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 32 ألفا و490 شهيداً، و74 ألفًا و889 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت الوزارة التقرير إحصائي اليومي: "مع اليوم 173 من الحرب، فإن الجيش الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و102 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
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