الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداً

وقالت الوزارة التقرير إحصائي اليومي: "مع اليوم 173 من الحرب، فإن الجيش الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و102 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 32 ألفا و490 شهيداً، و74 ألفًا و889 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.وأشارت الوزارة إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".