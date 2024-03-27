دولي

بن غافير يهاجم بايدن ويتهمه بـ"الاصطفاف مع أعداء إسرائيل"

بن غافير يهاجم بايدن ويتهمه بـ"الاصطفاف مع أعداء إسرائيل"
رام الله - دنيا الوطن
اتهم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الرئيس الأميركي جو بايدن بالاصطفاف مع أعداء إسرائيل، ووصف مساعيه للضغط على تل أبيب بأنها خاطئة.

وقال الوزير اليميني المتطرف: "بايدن يفضل نهج النائبة في الكونغرس الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب ورئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار على نهجه هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكنت أتوقع ألا يتبع رئيس الولايات المتحدة خطهم، بل أن يتبع خطنا"، وفق (الجزيرة نت).

واعتبر أن بايدن كان مخطئا للغاية من خلال سعيه للضغط على إسرائيل، وقال إن الرئيس الأميركي "سعى باستمرار إلى فرض قيود على إسرائيل، والحديث عن حقوق الطرف الآخر، بمن فيهم العديد من الإرهابيين الذين يريدون تدمير إسرائيل"، وفق تعبيره.

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