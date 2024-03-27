شؤون فلسطينية

الصحة: خمسة شهداء بمدن الضفة الغربية

الصحة: خمسة شهداء بمدن الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد خمسة فلسطينيين، اليوم، ثلاثة منهم في  طوباس، وواحد في بيت لحم وأخر في رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهداء طوباس هم :

١- أحمد جمال دراغمة (٢٦ عاماً)، رصاص بالصدر والرقبة والرأس

٢- محمد سميح بيادسة (٣٢ عاماً) رصاصة بالرأس

٣- أسامة جبر زلط (٣١ عاماً) رصاصة بالصدر

وأضافت الصحة، "استشهد نزار محمود عبد المعطي حساسنة (34 عاماً) برصاص الاحتلال عند حاجز مزموريا بمدينة بيت لحم.

وبحسب وزارة الصحة فقد استشهد الطفل مصطفى أبو شلبك (١٦ عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة والصدر، برام الله.

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