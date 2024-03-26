مفوض عام (أونروا): أموالنا تكفي لشهرين فقط

رام الله - دنيا الوطنقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة لديها أموال كافية لتشغيل عملياتها حتى نهاية شهر أيار/ مايو، بعد أن أوقف عدد من المانحين تمويلهم بسبب اتهامات إسرائيلية بأن بعض الموظفين شاركوا في طوفان الأقصى.وأضاف في تصريحات صحفية،"ما يمكنني قوله اليوم هو أنه يمكننا تشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو، ولكن هذا يظهر أيضا مدى سوء الوضع المالي للمنظمة".وأوضح المفوض العام لأونروا أيضا إن قرار إسرائيل منع مرور قوافل الوكالة إلى شمال غزة يهدف إلى "منع الأشخاص المعرضين لخطر الموت من النجاة"، وفق (سكاي نيوز).