انفجار قنبلة نووية.. شاهد ماذا حل بمدينة حمد

كما تظهر اللقطات تجريفاً واسعاً داخل هذه المدينة، بالإضافة إلى وجود عدد من الآليات في محيطها، وفق (الجزيرة).













رام الله - دنيا الوطنأظهرت صور أقمار صناعية التقطت السبت الماضي دمارا كبيراً في مربعات سكنية كاملة بمدينة حمد السكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي تم بناؤها بتمويل قطري، وشبه شهود عيان المشاهد بأنه دمار "ما بعد إلقاء قنبلة ذرية".وتكشف الصور دمارا لحق بأكثر من 32 عمارة سكنية بشكل كلي أو جزئي في المدينة التي تتكون من 53 عمارة سكنية فقط، وأقصى ارتفاع لمبانيها هو 5 طوابق.