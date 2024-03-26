شؤون فلسطينية

انفجار قنبلة نووية.. شاهد ماذا حل بمدينة حمد

انفجار قنبلة نووية.. شاهد ماذا حل بمدينة حمد
مدينة حمد
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت صور أقمار صناعية التقطت السبت الماضي دمارا كبيراً في مربعات سكنية كاملة بمدينة حمد السكنية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، التي تم بناؤها بتمويل قطري، وشبه شهود عيان المشاهد بأنه دمار "ما بعد إلقاء قنبلة ذرية".

وتكشف الصور دمارا لحق بأكثر من 32 عمارة سكنية بشكل كلي أو جزئي في المدينة التي تتكون من 53 عمارة سكنية فقط، وأقصى ارتفاع لمبانيها هو 5 طوابق.

كما تظهر اللقطات تجريفاً واسعاً داخل هذه المدينة، بالإضافة إلى وجود عدد من الآليات في محيطها، وفق (الجزيرة).




أخبار ذات صلة

أبو ردينة: الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل لا يقودان لوقف الحرب على غزة

أبو ردينة: الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل لا يقودان لوقف الحرب على غزة

انفجار قنبلة نووية.. شاهد ماذا حل بمدينة حمد

انفجار قنبلة نووية.. شاهد ماذا حل بمدينة حمد

الإنزالات الجوية للمساعدات تقتل الفلسطينيين

الإنزالات الجوية للمساعدات تقتل الفلسطينيين

في اليوم 172 للحرب جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر

في اليوم 172 للحرب جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر

من المسؤول عن إفشال المقترح الأمريكي للتوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل؟

من المسؤول عن إفشال المقترح الأمريكي للتوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل؟

كيف علّقت حماس على تبني مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار بغزة؟

كيف علّقت حماس على تبني مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار بغزة؟

الهلال الأحمر: جيش الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل بخانيونس

الهلال الأحمر: جيش الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل بخانيونس

الكشف عن رد الاحتلال للوسطاء على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة

الكشف عن رد الاحتلال للوسطاء على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

للمرة الثانية هذا الأسبوع.. الاحتلال يمنع دخول مساعدات (أونروا) لشمال القطاع

للمرة الثانية هذا الأسبوع.. الاحتلال يمنع دخول مساعدات (أونروا) لشمال القطاع

جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بمدن الضفة

جيش الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً بمدن الضفة

نتنياهو: آمل باجتياح رفح بدعم أميركي &quot;وإلا سننفذ ذلك لوحدنا&quot;

نتنياهو: آمل باجتياح رفح بدعم أميركي "وإلا سننفذ ذلك لوحدنا"

إصابة سبعة جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله

إصابة سبعة جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار غرب رام الله

مسؤول أمني بحماس ينفي اعتقال الاحتلال قادة بالحركة في مجمع الشفاء

مسؤول أمني بحماس ينفي اعتقال الاحتلال قادة بالحركة في مجمع الشفاء

الاحتلال ينفي اعتقال قائد لواء غزة في القسام رائد سعد

الاحتلال ينفي اعتقال قائد لواء غزة في القسام رائد سعد

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال تعمد قتل 13 مريضاً بمجمع الشفاء الطبي

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال تعمد قتل 13 مريضاً بمجمع الشفاء الطبي

جيش الاحتلال يعتقل أحد الأسرى المفرج عنهم بصفقة التبادل مع حماس

جيش الاحتلال يعتقل أحد الأسرى المفرج عنهم بصفقة التبادل مع حماس

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

عربي

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة