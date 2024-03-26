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قطر تحسم مصير المفاوضات بين حماس وإسرائيل

قطر تحسم مصير المفاوضات بين حماس وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن محادثات الدوحة بشأن غزة ما زالت جارية بين الأطراف على مستوى الفرق الفنية، ولا جدول زمنيا للمفاوضات.

وقال الأنصاري: "نحن في حالة أمل مستمر، ومستمرون مع شركائنا في جهود الوساطة، لكن لا يمكن الحديث الآن عن جدول زمني محدد للمفاوضات".

وأضاف: "هناك صعوبات على الأرض تتعلق بالمفاوضات لكن الاجتماعات مستمرة.. لم ينسحب أي فريق من مفاوضات الدوحة وعودة وفود التفاوض إلى عواصمها للتشاور أمر طبيعي.. لكن المفاوضات لم تتوقف"، وفق (روسي اليوم).

ورحب الناطق باسم الخارجية القطرية بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، وأعرب عن أمله في أن ينعكس قرار مجلس الأمن إيجابا على مفاوضات وقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، شدد الأنصاري على أن الممر المائي إلى قطاع غزة ليس بديلا لإدخال المساعدات برا إلى القطاع، مؤكدا أن لا بديل عن وكالة "الأونروا" ليس فقط في غزة بل في جميع المناطق التي تعمل فيها الوكالة.

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