جدعون ساعر يستقيل من حكومة نتنياهو

استقال الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر من الحكومة اليمينية المتطرفة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، بعد انقضاء المهلة التي منحها لرئيس حكومته، والتي منحه بها فرصة أخيرة لينضم لمجلس الحرب على قطاع غزة.





وأعلن الوزير ساعر رئيس حزب (أمل جديد)، الاثنين، استقالته من الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب، وقال ساعر: "كان الغرض من دخولي إلى حكومة الطوارئ التعبئة للحرب المهمة في معارك إسرائيل".





وعن سبب استقالته من الحكومة، قال ساعر: "لا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لا أملك إمكانية للتأثير على اتجاه السياسة، أنا ببساطة لا أرى أي فائدة في هذا بعد الآن، لذلك، وبقلب مثقل، أعلنت نيتي الاستقالة من الحكومة ووقعت كتاب استقالة موجه إلى رئيس الوزراء".

وأوضح أن "تمديد المعركة أدى إلى تفاقم وضعنا على الساحة السياسية الدولية؛ وفي رأيي، يفتقر مجلس الحرب إلى الأصوات الناقدة التي تجلب وجهات نظر أخرى إلى طاولة النقاش، ولهذا السبب طالبنا بالانضمام إليه حتى أتمكن من طرح خبرتي على الطاولة"





رام الله - دنيا الوطنوتابع ساعر: "من أجل القضية دخلت الحكومة رغم أنني لم أدرج في مجلس الحرب، خلافا للاتفاق بيني وبين شريكي السابق بيني غانتس، وها نحن الأن بعد فوات الأوان، أقر بأنني ربما كنت مخطئا في انضمامي للحكومة"، وفق (الأناضول).وعن الحرب على غزة، قال: "في الأشهر الأخيرة، رأيت أنا ومواطنو إسرائيل كيف أن مسار المعركة لا يقربنا بالقدر المطلوب من تحقيق أهدافها".واعتبر أنه "من أجل تدمير القوة العسكرية لحماس، كان من الضروري العمل وفق جدول زمني أسرع، ولكن بخفض الضغط العسكري، فقدنا مصدر ضغط كبير للتوصل إلى صفقة جديدة لإطلاق سراح المختطفين".وبحسب ساعر، "تم نقل إدارة الحرب إلى حد كبير من المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) لصالح مجلس الحرب".