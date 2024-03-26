شؤون فلسطينية

في اليوم 172 للحرب جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر

في اليوم 172 للحرب جيش الاحتلال يرتكب 8 مجازر
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيداً و 93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة لليوم الـ172 على قطاع غزة: "لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 32414شهيداً و 274787 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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