منظمة دولية تحذر من مخاطر 3آلاف قنبلة لم تنفجر في غزة

قدرت منظمة (هانديكاب إنترناشونال)، أن ثلاثة آلاف قنبلة على الأقل من أصل 45 ألفا أطلقها جيش الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر، ومنتصف كانون الثاني/يناير، "لم تنفجر".





وحذر مسؤول في هذه المنظمة اليوم الاثنين 25 آذار/مارس من مخاطر وجود هذه القنابل في قطاع غزة، حيث يتواجد المدنين بالفعل.

واعتبر بيار ديلومييه أن " وقف إطلاق النار كفيل بمنح المزيد من الرؤية لمنظمة هانديكاب إنترناشونال كي تبدأ أعمال إزالة الألغام وتلوث مخلفات الحرب من المتفجرات".

رام الله - دنيا الوطنوقال نائب مدير العمليات الدولية في المنظمة، جان بيار ديلومييه انه "ثمة حوالي 3 آلاف قنبلة من بين هذه القنابل الـ45 ألفاً، لم تنفجر، وستشكل تلك، في الواقع، خطراً إضافياً ولاسيما بالنسبة للمدنيين عند العودة في الوقت الذي يتعين فيه نشر المساعدات الإنسانية"، وفق (مونت كارلو).وهذا العدد الذي قدرته يغطي الفترة الممتدة بين 7 تشرين الأول/أكتوبر ومنتصف كانون الثاني/يناير، بينما يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.