دولي

مستوطنون حالمون يعدون قوائم لحجز أراضي على شاطئ غزة

مستوطنون حالمون يعدون قوائم لحجز أراضي على شاطئ غزة
رام الله - دنيا الوطن
تسعى رئيسة منظمة (الأرض) الاستيطانية لإعداد قائمة بأسماء المستوطنين الذين يرغبون بالبدء ببناء مستوطناتهم بمدينة غزة، وتقول دانييلا فايس "من منّا لا يريد منزلاً على الشاطئ؟ بالنسبة لبعض المنتمين إلى اليمين المتطرف في إسرائيل، فإنَّ الواجهة البحرية المرغوبة تشمل الآن؛ شاطئ غزة".

وأوضحت فايس التي تعمل لعقود في التوسع الاستيطاني بالقدس المحتلة والضفة الغربية أن لديها بالفعل قائمة تضم 500 عائلة مستعدّة للانتقال إلى غزة فوراً وفق (BBC).

وأضافت فايس الإستيطانية : "لديَّ أصدقاء في تلّ أبيب، وهم يقولون: احتفظوا لي بقطعة أرض قرب الساحل في غزة، لا تنسوا، فساحلها جميل، ورماله الذهبية كذلك".

واستدركت رئيسة مؤسسة (الأرض) الساعية للتوسع الاستيطاني في فلسطين"أخبرتهم أن قطع الأراضي على الساحل حُجزت بالفعل".

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