شؤون فلسطينية

من المسؤول عن فشل جولة المفاوضات في قطر؟

من المسؤول عن فشل جولة المفاوضات في قطر؟
رام الله - دنيا الوطن
يتفاوض الوفد الفلسطيني، والوفد الإسرائيلي، بواسطة قطرية على التوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، والتوصل لاتفاقية تبادل أسرى؛ إلا أن المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة فقد سحبت حكومة الاحتلال وفدها المفاوض من قطر وحمل مكتب نتنياهو حركة المقاومة الإسلامية حماس مسؤولية فشل المفاوضات، وردت حماس باتهام "نتنياهو وحكومته بإفشال المفاوضات".

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "رفضت حماس مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها بالوقف الفوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار ما فعلته في 7 أكتوبر".

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال "إن إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل لتحقيق جميع أهداف الحرب وهي إطلاق سراح جميع المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن خطراً وتهديد لإسرائيل".

واتهم مكتب رئيس وزراء الاحتلال بأن موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "يثبت بوضوح أن حماس غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق" على حد زعمه.

وردت حركة حماس في بيان لها، "أبلغنا الإخوة الوسطاء أنَّ الحركة متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 آذار/ مارس الجاري؛ لأنَّ ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيٍّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا"

وذكرت الحركة أن المطالب التي تُعنى بتحقيقها من خلال التفاوض، هي وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.

وجددت حماس في بيانها  التأكيد على أنَّ نتنياهو وحكومته يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل لاتفاق حتى الآن.

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