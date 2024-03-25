شؤون فلسطينية

كيف علّقت حماس على تبني مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار بغزة؟

كيف علّقت حماس على تبني مجلس الأمن قراراً بوقف إطلاق النار بغزة؟
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على تبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قراراً يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ شن إسرائيل حربها على القطاع.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي: "نرحب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب كافة القوات الصهيونية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها".

وأضافت: "كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".

وتابعت: "وفي سياق نص القرار، نؤكّد على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الانسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور".

ودعت الحركة مجلس الأمن "للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأكد على حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي.

وقالت (حماس)، إنها "جهود الأشقاء في الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية".




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