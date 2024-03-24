الهلال الأحمر: جيش الاحتلال يحاصر مستشفى الأمل بخانيونس

رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت بالسواتر الترابية، بوابات مستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة. وأضافت الجمعية في بيان صحفي مقتضب، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الدخانية باتجاه مباني المستشفى لإجبار الطواقم الطبية والجرحى والنازحين على الخروج منه.وأشارت إلى أن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تطلب من جميع المتواجدين في المستشفى بالخروج منه عراة.وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت اليوم الأحد، أن آليات الاحتلال حاصرت مستشفى الأمل وشرعت بأعمال تجريف واسعة في محيطه، وأن جميع طواقمها لا تستطيع الحركة نهائيا، وتعجز عن مواراة جثمان زميلهم أمير أبو عيشة الثرى داخل ساحة المستشفى.