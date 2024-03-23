كتائب القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء
أعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، السبت، وفاة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، نتيجة نقص الدواء والغذاء.
وقال أبو عبيدة، عبر برنامج (تليجرام): "كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم".
وتابع: "نعلن وفاة الأسير "ييجـﭫ بوخطاﭪ" 34 عاماً؛ نتيجة نقص الدواء والغذاء".
ويعاني أهالي قطاع غزة، من حصار إسرائيلي خانق منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء في مدينة غزة، وشمال القطاع.
التعليقات