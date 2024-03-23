كتائب القسام تعلن وفاة أسير إسرائيلي نتيجة نقص الدواء والغذاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، السبت، وفاة أسير إسرائيلي في قطاع غزة، نتيجة نقص الدواء والغذاء.وقال أبو عبيدة، عبر برنامج (تليجرام): "كنا قد حذرنا سابقاً أن أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها شعبنا من الجوع والحرمان، ويعانون من نقص الغذاء والدواء، وأن المرض بات يهدد حياة عددٍ منهم".وتابع: "نعلن وفاة الأسير "ييجـﭫ بوخطاﭪ" 34 عاماً؛ نتيجة نقص الدواء والغذاء".ويعاني أهالي قطاع غزة، من حصار إسرائيلي خانق منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى وفاة عدد من الأطفال نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء في مدينة غزة، وشمال القطاع.