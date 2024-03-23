شاهد: اعترافات أحد المشتبه بهم بتفجيرات موسكو

رام الله - دنيا الوطن

اعترف أحد المشتبه بهم بمشاركته بتنفيذ الهكوم على مركز تجاري بالقرب من موسكو، وقال المشتبه به فريد شمس الدين "وصلت من تركيا بتاريخ 4 مارس، وتم تجنيدي عبر تطبيق تيلجرام قبل شهر تقريبا من مجيئي إلى روسيا"



وأضاف المشتبه به: "لقد كتبوا لي عبر تلجرام و عرض المشرفين مبلغ 500 ألف روبل (نحو 5 آلاف دولار) مقبل تنفيذ عملية قتل عشوائي، وكانت المهمة ببساطة قتل أي ناس موجودين في المكان الذي حددوه".

وذكر المحتجز في مقطع فيديو نشرته (روسيا اليوم) أن رعاته دفعوا له نصف المبلغ بتحويله إلى بطاقته المصرفية.



