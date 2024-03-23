للمرة الثانية هذا الأسبوع الاحتلال يمنع دخول مساعدات (أونروا) لشمال القطاع

وأضاف، "لقد قلت ذلك مرات عديدة، هذا هو الجوع الذي صنعه الإنسان والمجاعة التي تلوح في الأفق والتي لا يزال من الممكن تجنبها".





وأردف "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تسمح بإيصال المساعدات الغذائية على نطاق واسع إلى الشمال، عبر ⁧‫أونروا‬⁩، وهي أكبر منظمة إنسانية في غزة".





وكانت محكمة العدل الدولية بتاريخ 27 كانون الثاني/ ديسمبر، قد ألزمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنللمرة الثانية هذا الأسبوع منع جيش الاحتلال وصول قافلة مساعدات غذائية إلى شمال غزة‬⁩، الذي تشتد الحاجة إليه في الشمال حيث يعيش الناس على حافة المجاعة.وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)فيليب لازاريني: "‏آخر مرة تمكنا من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت منذ حوالي شهرين"