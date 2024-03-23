غوتيريش يصل معبر رفح بزيارة تضامنية مع غزة

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء المصرية، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، ووزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، في مستهل زيارة تضامنية مع قطاع غزة.





وتتضمن زيارة غوتيريش لمصر، تفقد معبر رفح البري، وتجديد الدعوة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 5 أشهر، وخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وألحق دمارا هائلا بالقطاع، وفق (وفا).

رام الله - دنيا الوطنوتوجه غوتيريش فور وصوله إلى مستشفى العريش العام، لتفقد الوضع الصحي لجرحى القطاع، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية.ومن المقرر أن يعقد غوتيريش مؤتمراً صحفياً أمام معبر رفح، وسيتحدث إلى العالم أجمع حول ضرورة وقف إطلاق النار، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.