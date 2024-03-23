الكرملين يعلن اعتقال منفذي هجوم مرسكو.. وحصيلة التفجير ترتفع لـ 115

رام الله - دنيا الوطنأفاد الكرملين اعتقال 11 شخصاً، بينهم المنفذون الأربعة المتورطون بالهجوم الذي استهدف قاعة للحفلات في موسكو، أمس الجمعة، وأدى لمقتل 115 شخصاً وإصابة 150.وقال الكرملين إن جهاز الأمن الفدرالي يعمل على تحديد الجهة المتواطئة مع الذين ارتكبوا الهجوم.وقالت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 115 قتلوا في الهجوم، ونبهت إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، وفق (الجزيرة نت).وأشارت اللجنة إلى أن المشتبه بهم اعتقلوا في منطقة بريانسك الروسية قرب الحدود الأوكرانية.وقال جهاز الأمن الروسي إن المشتبه بهم في الهجوم خططوا لعبور الحدود وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.وقال محققون إن منفذي الهجوم أشعلوا المبنى بواسطة "سائل قابل للاشتعال".ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الحليف البارز للرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم إن المسؤولين عن الهجوم على الحفل الموسيقي بالقرب من موسكو سيعاقبون.وأضاف باتروشيف أن "الهجوم أظهر مدى التهديد الذي يشكله الإرهاب على روسيا".