جيش الاحتلال يهدد النازحين بمستشفى الشفاء بتفجير المباني عليهم

رام الله - دنيا الوطنهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية والنازحين، داخل مجمع الشفاء الطبي بأن يقصف المباني فوق رؤوسهم، في حال استمروا برفضهم الخروج للتحقيق.وقال المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، في بيان له "وصلتنا إفادات من داخل مجمع الشفاء الطبي تشير إلى تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي للطواقم الطبية المتواجدة داخل مباني المستشفى والنازحين بأنها ستقوم بقصف تلك المباني وتدميرها فوق رؤوسهم، أو أن يخرجوا للتعذيب والتحقيق والإعدام".وأضاف المكتب الحكومي، "نُعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لهذه الجريمة المنظمة التي يواصل جيش الاحتلال ارتكابها بكل وحشية وانتقام، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال".وحمل المكتب الإعلامي الحكومي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة، عن استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي وضد الطواقم الطبية والجرحى والمرضى والنازحين المدنيين.وطالب المكتب الإعلامي، دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال، دعياً العالم للخروج من مربع الصمت وممارسة دوراً عملياً لوقف هذه الحرب ووقف المجازر المتواصلة بأشكال مختلفة.