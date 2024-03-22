نتنياهو: آمل باجتياح رفح بدعم أميركي "وإلا سننفذ ذلك لوحدنا"

قل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنه يأمل باجتياح رفح بدعم أميركي "وإلا سننفذ ذلك لوحدنا".



وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل واجتماعه بنتياهو ومجلس الحرب: "أخبرت بلينكن أنني أقدر بشدة حقيقة أننا وقفنا معًا لأكثر من خمسة أشهر في الحرب ضد حماس".



وتابع: "أخبرته أننا ندرك ضرورة إجلاء السكان المدنيين من منطقة الحرب، وبالطبع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وأننا نعمل على ذلك".



وأضاف "لكنني أخبرته أيضاً أنه ليس لدينا أي وسيلة لهزيمة حماس دون الذهاب إلى رفح والقضاء على آخر الكتائب هناك، وقلت له إنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك بدعم من أمريكا، ولكن إذا كان ذلك ضروريا، فسنفعل ذلك لوحدنا".



وكان بلينكن قد وصل إلى إسرائيل في وقت سابق من، اليوم الجمعة، لعقد لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة.



وإسرائيل هي المحطة الأخيرة في الجولة السادسة لوزير الخارجية الأميركي منذ اندلاع الحرب في غزة







رام الله - دنيا الوطن