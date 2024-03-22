إصابة سبعة جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار استمرت خمس ساعات غرب رام الله

أصيب سبعة جنود إسرائيليين، الجمعة، في عملية مطاردة استمرت نحو خمس ساعات، لمنفذ عملية إطلاق نار تجاه حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة (دوليب) غرب مدينة رام الله.من جانبها، قالت مصادر محلية فلسطينية، أن منفذ العملية هو الشاب مجاهد بركات، من قرية دير ازبع قضاء رام الله.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شاباً فلسطينياً، أطلق النار تجاه حافلة للمستوطنين قرب المستوطنة، فيما دفع جيش الاحتلال بقوات كبيرة لمطاردته، والتي تحولت إلى اشتباك مسلح امتد قرابة الخمس ساعات.وعجزت قوات الاحتلال، طوال فترة الاشتباك عن اعتقال المنفذ، واستعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة، لتتمكن من اغتياله عبر صاروخين موجهين من طائرة مروحية.واعترفت قوات الاحتلال، بإصابة سبعة جنود، وصفت حالة أحدهم بموت سريري، وحالة إثنين آخرين بالخطيرة.