الاحتلال ينفي اعتقال قائد لواء غزة في القسام رائد سعد





وقال البيان، الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية: إن الصورة التي وزعت (بالأمس) كان فيها خطأ.





من جانبها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر أمنية إسرائيلية، نفيها اعتقال قائد لواء غزة في كتائب القسام، رائد سعد، والذي ظهرت صورته في الصورة التي عممها جيش الاحتلال على وسائل الإعلام.





ونفى مصدر أمني في حركة حماس، في تصريحات لقناة الجزيرة، اعتقال العشرات من قيادة المقاومة داخل المستشفى، مؤكداً أن ما يبثه الاحتلال يدخل في إطار الحرب النفسية.





وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، أمس الخميس، أن الجيش اعتقل العشرات من قيادة المقاومة الفلسطينية، في عمليته العسكرية داخل مستشفى الشفاء، مقراً بإعدام العشرات من الفلسطينيين واعتقال المئات.





فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن نحو 13 مريضاً استشهدوا في المستشفى نتيجة انقطاع العلاج والأكسجين عنهم بسبب عدوان الاحتلال على المجمع الطبي الأكبر داخل القطاع.





رام الله - دنيا الوطناعترف الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (شاباك)، بوجود أخطاء في الصورة التي زعم فيها اعتقال العشرات من قيادة المقاومة في مستشفى الشفاء بغزة.