الاتحاد الأوروبي: نشعر بالفزع إزاء الخسائر غير المسبوقة بأرواح المدنيين بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "نشعر بالفزع إزاء الخسائر غير المسبوقة في أرواح المدنيين والوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة و ندعو لهدنة إنسانية فورية تؤدي لوقف مستدام لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى وتوفير المساعدة.

وشدد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي على أنه "هناك خطر مجاعة وشيك في قطاع غزة ووصول المساعدات بشكل كامل وسريع وآمن أمر ضروري".

وأضاف بوريل في مؤتمر صحفي "نؤكد على أهمية تنفيذ إسرائيل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير وهو ملزم قانوناً و نحث الحكومة الإسرائيلية على عدم القيام بعملية برية في ‎رفح لأن ذلك سيؤدي إلى تفاقم الوضع"‏ودان قرارات إسرائيل الرامية إلى توسيع المستوطنات في الضفة ونحثها على التراجع عن ذلك، بالإضافة لعنف المستوطنين المتطرفين، داعياً "لمحاسبة الجناة".