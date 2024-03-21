جيش الاحتلال يعتقل أحد الأسرى المفرج عنهم بصفقة التبادل مع حماس

رام الله - دنيا الوطنأعاد الجيش الإسرائيلي، الخميس، اعتقال فلسطيني محرر بصفقة التبادل مع حركة "حماس" في تشرين الثاني /نوفمبر، ليرتفع عدد المعاد اعتقالهم من محرري الصفقة إلى 14.وأفاد بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الجيش "اعتقل الفلسطيني أُبَيّ يوسف أبو ماريا (18 عاما) من بلدة بيت أمر قرب الخليل (جنوب) صباح اليوم".وأشار البيان إلى أن أبو ماريا يعاني من عجز في يده اليسرى بنسبة 70%، جراء إصابة تعرض لها برصاص الاحتلال.وقال البيان إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعّدت من اعتقال محرري دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر في إطار بنود اتفاق التهدئة، ليرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحررين إلى 14، أبقى على اعتقال 12 منهم".