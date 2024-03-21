أسبانيا: يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي هاكان فيدان، الأربعاء، عقب لقاء جرى بينهما في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، ناقشا خلاله "الأزمة الإنسانية في غزة".

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه "يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم من أجل تحقيق السلام، وتحدثنا عن كيفية عودة السلام إلى الشرق الأوسط".وأعرب عن رغبة بلاده في "ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن وبشكل دائم، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيد أو شرط"وفق (الأناضول).وأشار ألباريس، إلى أن إسبانيا ضاعفت مساعداتها الإنسانية لفلسطين ثلاث مرات منذ بداية الحرب.وقال: "نريد إطلاق سراح جميع الرهائن، تنتهج إسبانيا سياسة سلام مع شركائها وأصدقائها ومع العالم أجمع، وأود أن أؤكد على أن لتركيا مكانة خاصة لدينا في هذا السياق".وعن آرائه بشأن استعادة السلام في غزة، شدد ألباريس: "يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم، وهذا الشرط لكي يأتي الأمن والسلام والاستقرار للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع الدول وإلى الشرق الأوسط".