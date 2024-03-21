في اليوم 167 للعدوان.. جيش الاحتلال يرتكب سبع مجازر جديدة بغزة



وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيداً و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأضافت الصحة، الخميس ،في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 167 على قطاع غزة، أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت إلى 31988 شهيداً و74188 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".