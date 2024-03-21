إسرائيل تقدم تعهدات لأميركا حول استخدام أسلحتها بحربها على غزة.. ما الهدف؟

رام الله - دنيا الوطن

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على ضمانات من دولة الاحتلال الإسرائيلي تكفل لها أن المساعدات العسكرية الأميركية التي تقدمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، لا تستخدم في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بالقطاع، وذلك بعد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بقضية تُوقع عليها ارتكابها جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.





وتسلّمت وزارة الخارجية الأميركية ضمانات مكتوبة من إسرائيل، قبل الموعد النهائي المقرر الأحد المقبل، تنص على أن استخدامها للمعدات العسكرية التي تزودها بها الولايات المتحدة "لا ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان" في حربها على قطاع غزة، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لصحيفة (واشنطن بوست).





وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، قد أعلنت الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، قائلةً "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار مجلس العموم".