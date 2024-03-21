دولي

إسرائيل تقدم تعهدات لأميركا حول استخدام أسلحتها بحربها على غزة.. ما الهدف؟

إسرائيل تقدم تعهدات لأميركا حول استخدام أسلحتها بحربها على غزة.. ما الهدف؟
رام الله - دنيا الوطن
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على ضمانات من دولة الاحتلال الإسرائيلي تكفل لها أن المساعدات العسكرية الأميركية التي تقدمها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، لا تستخدم في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بالقطاع، وذلك بعد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بقضية تُوقع عليها ارتكابها جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.

وتسلّمت وزارة الخارجية الأميركية ضمانات مكتوبة من إسرائيل، قبل الموعد النهائي المقرر الأحد المقبل، تنص على أن استخدامها للمعدات العسكرية التي تزودها بها الولايات المتحدة "لا ينتهك القانون الإنساني الدولي، أو القانون الأميركي لحقوق الإنسان" في حربها على قطاع غزة، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لصحيفة (واشنطن بوست).

وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، قد أعلنت الثلاثاء، وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، قائلةً "لن يتم تصدير أي أسلحة من الآن فصاعداً، بما يتماشى مع الالتزام الوارد في قرار مجلس العموم".

أخبار ذات صلة

أسبانيا: يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم

أسبانيا: يجب تشكيل الدولة الفلسطينية بشكل دائم

إسرائيل تقدم تعهدات لأميركا حول استخدام أسلحتها بحربها على غزة.. ما الهدف؟

إسرائيل تقدم تعهدات لأميركا حول استخدام أسلحتها بحربها على غزة.. ما الهدف؟

بلينكن يكشف تفاصيل جديدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بقطر

بلينكن يكشف تفاصيل جديدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية بقطر

بايدن يخطيء بمدن بلاده ..لندن وبرلين وتورنتو في أميركا

بايدن يخطيء بمدن بلاده ..لندن وبرلين وتورنتو في أميركا

هاكرز (أنونيموس) يخترقون حواسيب وخوادم مفاعل ديمونا

هاكرز (أنونيموس) يخترقون حواسيب وخوادم مفاعل ديمونا

كوشنير يقدم مقترحاً للتخلص من النازحين برفح يتوافق مع &quot;صفقة القرن&quot;

كوشنير يقدم مقترحاً للتخلص من النازحين برفح يتوافق مع "صفقة القرن"

لتقريب وجهات النظر.. غالانت يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

لتقريب وجهات النظر.. غالانت يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

كندا تُعلن وقف تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

ثوري فتح: ما يتعرض له مروان البرغوثي بسجون الاحتلال خطير ولا يمكن السكوت عنه

ثوري فتح: ما يتعرض له مروان البرغوثي بسجون الاحتلال خطير ولا يمكن السكوت عنه

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي

الخارجية القطرية تتحدث عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

الخارجية القطرية تتحدث عن آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

إعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوض

إعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوض

الاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاء

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

عربي

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة