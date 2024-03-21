شؤون فلسطينية

ما هي نقطة الخلاف بين حماس وإسرائيل في جولة المفاوضات الجارية؟

ما هي نقطة الخلاف بين حماس وإسرائيل في جولة المفاوضات الجارية؟
كشف مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ(الجزيرة نت) عن أسباب تعثر المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأرجع المصدر تعثر المفاوضات إلى 3 أسباب، يكمن الأول في رفض الاحتلال الانسحاب من محوري الرشيد وصلاح الدين، للسماح بعودة النازحين دون شروط ومرور المساعدات.

أما السبب الثاني وفق المصدر الذي لم تسمه، فقد رفض الاحتلال الإسرائيلي التعهد بالانسحاب الشامل والكامل من قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية.

كما أبدى الوفد الإسرائيلي المفاوض عدم جدية في ملف الأسرى، وتلاعب بمعادلة التبادل، حيث عرضت حماس معادلة محددة، ورفضت الخوض في الأعداد، لأنها ليست متأكدة من عدد المدنيين المتبقين على قيد الحياة.

وطرحت الحركة نسبة 1 إلى 50 بالنسبة للمجندات ويقدر عددهن بـ4 أو 5، على أن يكون من ضمن المفرج عنهم عدد من الأسرى ذوي الأحكام العالية، وهو ما رفضته إسرائيل.

وقال المصدر إن حماس قدمت تنازلا في هذا البند عندما كانت تصر على الإفراج عن 1500 أسير فلسطيني، بينهم 500 من الأحكام العالية.

أخبار ذات صلة

في اليوم 167 للحرب جيش الاحتلال يرتكب 7مجازر بغزة

في اليوم 167 للحرب جيش الاحتلال يرتكب 7مجازر بغزة

ما هي نقطة الخلاف بين حماس وإسرائيل في جولة المفاوضات الجارية؟

ما هي نقطة الخلاف بين حماس وإسرائيل في جولة المفاوضات الجارية؟

حسين الشيخ ووزراء خارجية عرب وبلينكن يدرسون &quot;تصوراً عربياً لخطة سلام إقليمي شامل&quot;

حسين الشيخ ووزراء خارجية عرب وبلينكن يدرسون "تصوراً عربياً لخطة سلام إقليمي شامل"

حمدان: ردّ الاحتلال على مقترح حماس جاء سلبياً ولا يستجيب لمطالب شعبنا

حمدان: ردّ الاحتلال على مقترح حماس جاء سلبياً ولا يستجيب لمطالب شعبنا

منظمة حقوقية تُوثّق جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

منظمة حقوقية تُوثّق جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

الصحة بغزة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر.. وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

30 شهيداً بقصف الاحتلال لجان تأمين المساعدات في مدينة غزة

ثوري فتح: ما يتعرض له مروان البرغوثي بسجون الاحتلال خطير ولا يمكن السكوت عنه

ثوري فتح: ما يتعرض له مروان البرغوثي بسجون الاحتلال خطير ولا يمكن السكوت عنه

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي

إعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوض

إعلام إسرائيلي: خلافات بين الحكومة والجيش حول صلاحيات وفد التفاوض

الاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال يفرج عن الصحفي إسماعيل الغول بعد ساعات من اعتقاله داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاء

الاحتلال يغتال مدير عمليات الشرطة بغزة خلال اقتحام مستشفى الشفاء

منوعات

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

ربنا معاكم يا أبطال...رسالة تأييد من المشاهير المصريين للشعب الفلسطيني

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

كارثة في مصر: حريق يلتهم استوديو الأهرام الشهير بعد 80 عامًا من تأسيسه

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

بالصور: ملامح الحمل تظهر بوضوح على شام الذهبي

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

نجوم الفن تواصل دعمها للشعب الفلسطيني ضمن عملية طوفان الأقصى

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

أمريكية شهيرة تحذف منشور تضامني مضاد للشعب الفلسطيني بسبب المتابعين

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق&quot; شجعان فلسطين&quot;

حلا شيحة تعلن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتعلق" شجعان فلسطين"

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

اللعب مع العيال تسبب بخلاف حاد بين كريم عبد العزيز ومحمد إمام

عربي

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

ملك الأردن يدعو لوقف الحرب على غزة ومضاعفة توفير المساعدات

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

مصر: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضينا

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

المقاومة الإسلامية في لبنان تضرب تجمعاً عسكرياً إسرائيلياً

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة

الجيش الأردني ينفذ 7 إنزالات جوية شمال قطاع غزة