حسين الشيخ ووزراء خارجية عرب وبلينكن يدرسون "تصوراً عربياً لخطة سلام إقليمي شامل"

وتناقش (السادسية العربية) مع وزير الخارجية الأميركي تصوراً عربياً لخطة سلام إقليمي شامل، تبدأ بإنهاء الحرب على قطاع غزة ثم إطلاق مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنتستضيف القاهرة، اليوم الخميس، اجتماعاً وزارياً عربياً بين وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر، والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.كما يعقد شكرى اجتماعا مع وزراء خارجية السعودية، وقطر، والأردن ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى القاهرة صباح الخميس، في إطار زيارة للمنطقة يختمها غداً الجمعة بإسرائيل، وفق (الحدث).