شؤون فلسطينية

منظمة حقوقية تُوثّق جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة

منظمة حقوقية تُوثّق جرائم الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة
من داخل مجمع الشفاء الطبي بغزة - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري "لوقف المذبحة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في غزة، والتي أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني".

وأضاف المرصد، في بيان صحفي، الثلاثاء، أن العديد من ضحايا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مجمع الشفاء استشهدوا خلال عمليات إعدام ميداني وتصفية جسدية عمدية بعد اعتقالهم.

وأكد المرصد أنه وثق شهادات لمحتجزين مفرج عنهم وشهود عيان تفيد بتنفيذ قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق مدنيين فلسطينيين نازحين داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة في المجمع لليوم الثالث على التوالي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ولليوم الثالث على التوالي، حصار واقتحام مجمع الشفاء الطبي مدينة غزة والذي ما زال يؤوي عدداً كبيراً من المرضى والنازحين، كما تواصل التوغل في حي الرمال ومحيطه ومحاصرة عشرات المنازل التي تؤوي مواطنين ونازحين في ظروف إنسانية وصحية صعبة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإعدام وقتل 90 شخص من داخل المجمع، واعتقال نحو 300 ونقل 160 آخرين إلى إسرائيل لاستكمال التحقيق معهم.

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