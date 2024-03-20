شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وسيدة، بالإضافة إلى أسرى سابقين. 

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، وطولكرم، ونابلس، ورام الله، والقدس.

فيما تواصل قوات الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات، وفق (وفا).

 وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 7700، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

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