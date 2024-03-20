دولي

بايدن يخطيء بمدن بلاده ..لندن وبرلين وتورنتو في أميركا

بايدن يخطيء بمدن بلاده ..لندن وبرلين وتورنتو في أميركا
رام الله - دنيا الوطن
اختلطت الأمور مجدداً على الرئيس الأميركي جو بايدن (81) عاماً، أثناء كلمة ألقاها، الثلاثاء، في لاس فيغاس، حول الجهود التي بذلها من أجل تخفيض أسعار الأدوية، أن لندن وبرلين و تورنتو مدن في الولايات المتحدة.

وقال في كلمته التي انتقد فيها أسعار الدواء سابقاً في البلاد: "إذا سافر الأميركيون إلى مدن غربية، فسيكون بمقدورهم شراء نفس الأدوية بسعر أرخص"، وفق (العربية نت).

ثم أردف قائلا: "دعونا نسافر بالطائرة إلى تورنتو أو برلين أو إلى لندن أو إلى روما أو أي مدينة رئيسية أخرى في أميركا، فستجدون أن سعر الأدوية أرخص بنسبة 40%".


 



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