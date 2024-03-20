بايدن يخطيء بمدن بلاده ..لندن وبرلين وتورنتو في أميركا

ثم أردف قائلا: "دعونا نسافر بالطائرة إلى تورنتو أو برلين أو إلى لندن أو إلى روما أو أي مدينة رئيسية أخرى في أميركا، فستجدون أن سعر الأدوية أرخص بنسبة 40%".















رام الله - دنيا الوطناختلطت الأمور مجدداً على الرئيس الأميركي جو بايدن (81) عاماً، أثناء كلمة ألقاها، الثلاثاء، في لاس فيغاس، حول الجهود التي بذلها من أجل تخفيض أسعار الأدوية، أن لندن وبرلين و تورنتو مدن في الولايات المتحدة.وقال في كلمته التي انتقد فيها أسعار الدواء سابقاً في البلاد: "إذا سافر الأميركيون إلى مدن غربية، فسيكون بمقدورهم شراء نفس الأدوية بسعر أرخص"، وفق (العربية نت).