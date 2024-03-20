الصحة: الاحتلال يرتكب 10 مجازر ..وحصيلة الشهداء ترتفع لـ31923

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 104 شهيداً و 162 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وذكرت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية المستمر لليوم الـ 166 على قطاع غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهموبحسب الصحة فقد ارتفاعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31923 شهيداً و 74096 إصابة منذ 7تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.